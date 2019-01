Alcuni cinghiali avvistati nelle giornate di martedì 8 gennaio e mercoledì 9 nelle adiacenze della strada che collega Abbiategrasso a Vigevano

Cinghiali avvistati lungo la strada, pericolo per gli automobilisti

Alcuni cinghiali sono stati avvistati nella giornata di martedì 8 gennaio e mercoledì 9 nelle adiacenze della strada che collega Abbiategrasso a Vigevano.

Le segnalazioni sono apparse dapprima sulla pagina facebook di «Sei di Vigevano se» e successivamente sono arrivate al presidente nazionale di Aidaa Lorenzo Croce che mercoledì mattina ha avvisato via email il comando forestale e la direzione del Parco del Ticino affinché provvedano alla messa in sicurezza dei cinghiali, sia per la loro incolumità, ma anche per quella degli automobilisti di passaggio che potrebbero trovarsi di fronte i cinghiali e quindi rischiare qualche incidente.

“Spaventati dal taglio degli alberi”

«Abbiamo ricevuto queste segnalazioni – ci dice Lorenzo Croce presidente di Aidaa – ed ho provveduto a girarle al comando del settore sorveglianza del parco del Ticino, dopo quanto successo a Lodi in autostrada nelle scorse settimane, vorremmo evitare il ripetersi di incidenti stradali che possono avere conseguenze gravi sia per gli uomini che per i cinghiali stessi, a quanto pare – conclude Croce – i cinghiali si sarebbero mossi verso la strada Abbiategrasso-Vigevano perché nella zona si sta procedendo con il taglio di alcuni alberi, almeno cosi ci è stato segnalato».