Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 luglio, i soccorritori sono intervenuti sette volte.

Cinque gli interventi per malore

Alle 20.50 a Senago, in via Volta, un 39enne ha accusato un malore. Sul posto la Sos di Novate che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Paderno Dugnano. Nello stesso momento, ad Arese in via Luraghi, una 21enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Garbagnate e poi trasportato al nosocomio per accertamenti. Stessa destinazione ospedaliera anche per un 16enne che si è sentito male in via Volta a Senago alle 22.10 e soccorso dalla Croce Rossa di Paderno. Alle 2.10 a Cascina del Sole a Bollate, in via Cesare Battisti, una 25enne è stata soccorsa dalla Sos di Novate e trasportata al Sacco. Mentre un 51enne è stato soccorso dopo un malore a Lainate in via Donizetti alle 5.30 e poi trasportato dall’ambulanza di Rho Soccorso al nosocomio rhodense.

Un bambino è caduto al suolo

Un bambino di 7 anni è caduto al suolo intorno alle 21.00 in via S. Giovanni a Robecco sul Naviglio. A prestare soccorso al piccolo la Croce Bianca di Sedriano che lo ha trasportato all’ospedale di Magenta per accertamenti.

Incidente tra due auto

Alle 20.10 a Robecchetto con Induno, sulla SS 341, due auto guidate da un 33enne e da una persona di 22 anni, si sono scontrate. Sul posto la Croce Rossa di Busto Arsizio che ha trasportato i feriti all’ospedale di Busto per accertamenti.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZE