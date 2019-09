Cisliano, bambino cade e si spezza entrambi i polsi

Cisliano, brutto incidente al parco per un bambino di nove anni che cade da una pianta: sospetta frattura di entrambi i polsi.

Brutto incidente nel pomeriggio di giovedì 12 settembre ad un bambino di nove anni al parco di viale dell'Olmetto di Cisliano. Il piccolo è caduto a terra da una altezza di circa un metro e mezzo, riportando la sospetta frattura di entrambi i polsi delle mani. Dalle prime ricostruzioni pare che si trovasse sopra una pianta. Sul posto un equipaggio della Croce Azzurra, il bambino è stato trasportato dall'elisoccorso in ospedale a Bergamo in codice giallo.