Cisliano, centro estivo: iscrizioni sino al 31 maggio

L'Amministrazione comunale di Cisliano ha diffuso le informazioni relative al centro estivo comunale rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e della primaria. Il servizio si svolgerà alla primaria da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18, con servizio di pre e post. Per i bambini della primaria il periodo è dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre, per quelli dell'infanzia dal 1 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 4 settembre. Iscrizioni aperte sino al 31 maggio, i moduli sono disponibili presso l'ufficio Scuola del Comune e sul sito istituzionale. Per maggiori informazioni sulle modalità, è possibile invire una mail a orlandi@comune.cisliano.mi.it. I costi? Retta per la frequenza settimanale per i residenti (escluso gite e piscina) di 60 euro, per il secondo figlio e successivi il costo è di 45 euro. Per i non residenti costo settimanale di 70 euro. Previste riduzioni del 30% per la frequenza di mezza giornata.