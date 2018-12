Cisterna con liquido infiammabile si è ribaltata nei pressi della rotonda dell’Iper a Solbiate Olona, in via Busto Arsizio.

Alle ore 8:30 di questa mattina, venerdì 21 dicembre 2018, in via Busto Arsizio a Solbiate Olona, per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo pesante che trasportava un liquido infiammabile si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un’autogru e gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Non vi sono state perdite e sono in corso le operazioni di recupero.

