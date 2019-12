In piazza ad Abbiategrasso per protestare contro il parco commerciale e la tangenziale.

Cittadini in piazza ad Abbiategrasso

In circa 300 questo pomeriggio alle 15 si sono radunati in piazza Castello per protestare contro la nascita di un nuovo centro commerciale e la tangenziale Malpensa – Vigevano. Alla manifestazione che è stata organizzata da cittadini che hanno a cuore il nostro territorio hanno aderito anche il Comitato Abbiategrasso che Vorrei, il Folletto, Legambiente, il Movimento non Tang contro la tangenziale e la strada Vigevano Malpensa, Confcommercio Abbiategrasso e l’associazione commercianti.

Protesta contro le scelte dell’Amministrazione

Tutti insieme per contrastare le scelte politiche dell’Amministrazione Nai contro la costruzione del “Parco commerciale”. Presenti alla manifestazione anche alcuni rappresentanti del Movimento 5Stelle, del Partito Democratico, di Cambiamo Abbiategrasso e di altri esponenti della sinistra di Abbiategrasso.

“La nostra partecipazione a questa manifestazione, insieme a tante realtà che hanno a cuore il nostro territorio, è per ribadire la nostra opposizione a questo “parco” commerciale – spiegano dal Comitato – Diciamo sì ad un centro città a misura d’uomo, e chiediamo quindi una veloce revisione del PGT che renda quei terreni inedificabili a vantaggio di una riqualificazione di tutte le aree dismesse a partire dall’ex Siltal”.