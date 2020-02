Agli agenti che gli hanno chiesto i documenti ha anche mostrato il passaporto: peccato che fosse falso e che i successivi controlli hanno permesso di appurare che l’uomo era, in realtà, un clandestino

A passeggio per Corbetta

L’intervento è scattato a Corbetta dove una pattuglia della Polizia Locale ha intercettato un uomo che stava passeggiando. Lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti per un normale controllo. L’uomo, originario di San Salvador, ha mostrato agli agenti un passaporto nuovo, senza alcun timbro, e alla domanda del perché non li avesse, lo straniero ha risposto che il vecchio documento gli era stato rubato. Una spiegazione che non ha convinto gli agenti che, a quel punto, gli hanno pure chiesto la copia della denuncia e il permesso di soggiorno. Documenti che non aveva. Gli agenti hanno fatto delle verifiche ulteriori, scoprendo che lo straniero in realtà era un clandestino, sul quale pendeva anche un ordine di espatrio. E’ stato accompagnato in Questura per il successivo rimpatrio

La soddisfazione del sindaco

“Con la nostra Amministrazione finalmente si fanno rispettare le leggi sull’immigrazione, non solo slogan come accadeva prima di noi – ha commentato con soddisfazione il sindaco Marco Ballarini – Complimenti alla Polizia Locale per l’operazione e per il successivo intervento davanti al santuario dove hanno bloccato uno straniero ubriaco poi portato in ospedale per le cure e le successive verifiche”.

