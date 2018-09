Continuano a tappeto i controlli della Polizia locale per garantire la sicurezza in città. Giovedì 27 settembre una pattuglia ha fermato in centro a Corbetta un clandestino in centro che chiedeva l’elemosina.

Clandestino in Questura

L’uomo, con precedenti penali, è stato portato in Questura, dove è stato trattenuto per le procedure di espulsione. Negli ultimi mesi, gli agenti hanno fermato diversi stranieri e questuanti in città.

