Claudio Colombo non ce l’ha fatta: lo piange Canegrate e tutta la zona. Incidente in moto in via Novara, a Legnano, il 29 novembre.

Claudio Colombo ha lottato a lungo

Era in ospedale da quel 29 novembre quando era rimasto ferito gravemente dopo un incidente in moto lungo la via Novara, a Legnano. Claudio Colombo, 37 anni, di Canegrate, ha lottato come un vero guerriero fino all’ultimo. Fino al tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 gennaio, all’ospedale di Legnano. Al suo fianco ci sono sempre stati i familiari e gli amici, così come tutto il paese che faceva il tifo per lui.

La passione per le foto e la musica

Colombo era un appassionato e stimato fotografo. Lo si vedeva all’opera sui terreni di gioco e in moltissimi eventi su tutto il territorio. Fotografo del Basket Canegrate, della società è diventato poi dirigente. Era poi un bravissimo musicista: suonava nella banda di Canegrate e in molte altre della zona, Magentino compreso. E ha militato in alcune band.

Con gli amici della banda prendeva parte anche alla sfilata del Palio di Legnano per la contrada S.Erasmo.

Ancora da conoscere la data dei funerali.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE