Nella notte tra lunedì e martedì 7 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte tre cui un codice giallo per la caduta al suolo di un 35enne.

Codice giallo per la caduta di un 35enne

Poco prima delle 21 un 35enne è caduto mentre si trovava in via Costa a Senago. Sul posto è intervenuta subito l’ambulanza cittadina che, in codice giallo, ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Garbagante Milanese.

Malore in un impianto lavorativo

Nell’impianto lavorativo di via Visconti ad Abbiategrasso, intorno alle 22.30 è intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno per soccorrere un 40enne colto da malore. L’uomo, dopo i primi accertamenti sul luogo, è stato accompagnato al nosocomio di Magenta.

Malore anche per una 53enne. La donna si è sentita male intorno alle 23.44 mentre si trovava in via Fogazzaro a Legnano. Soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano è stata trasportata all’ospedale di Castellanza per accertamenti.