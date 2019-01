Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Codice giallo per una 24enne colpita da malore

L’ambulanza di Rho Soccorso, qualche minuto dopo le 22, è intervenuta in via Aldo Moro a Rho per una giovane di 24 anni. La ragazza ha riferito di essersi sentita male e vista l’importanza del malore è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate.

Due cadute al suolo

Alle 20.40, in vicolo Brenta a Caronno Pertusella, un giovanissimo di 15 anni è caduto al suolo. Sul posto la Croce Azzurra di Saronno che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Garbagnate. Anche a Magenta un anziano di 81 anni è caduto in via Manin. L’uomo è stato soccorso la Croce Bianca di Magenta che non ha ritenuto necessario il trasporto in alcun nosocomio.

Infortunio sportivo

Ancora protagonista un giovane. Un 15enne infatti si è infortunato nell’impianto sportivo di Via Repubblica a Marnate intorno alle 20.30. L’ambulanza intervenuta sul posto ha poi deciso di trasportare il ragazzo al nosocomio di Legnano per accertamenti.

Macchina finisce fuori strada

Poco prima delle 2, lungo la Costa Turbigiana a Turbigo, una macchina è finita fuori strada. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra.