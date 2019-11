Collaboratrice domestica…anche dei prelievi in banca: denunciata in stato di libertà.

Una Collaboratrice domestica italiana, impegnata da molti anni in un’abitazione di una facoltosa famiglia di Castellanza, è stata smascherata dai carabinieri della stazione locale dopo una breve attività investigativa. La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto e utilizzo indebito di mezzi di pagamento.

Il modus operandi

La colf, oltre a rubare oggetti preziosi dalla casa, si è impossessata anche del bancomat, prelevando in diverse circostanze ma sempre dalla stessa filiale, poco più di 8 mila euro. I militari hanno raccolto le immagini della videosorveglianza dell’Istituto di credito dove la donna effettuava i prelievi. Hanno mostrato le immagini ai componenti della famiglia che si sono detti increduli della colpevolezza della collaboratrice che lavorare per loro da anni. La colf è stata immediatamente allontanata e dovrà rispondere dei reati a lei contestati.