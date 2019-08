Colonna di fumo e fiamme a pochi metri dalla cartiera. Una vasta zona agricola. Il caldo e le sterpaglie. Nel pomeriggio di sabato 3 agosto, un incendio ha fatto scattare l’allarme tra Magenta e Pontevecchio, in strada Mainaga.

Colonna di fumo e fiamme a pochi metri dalla cartiera

Da lontano si vedevano grosse nuvole di fumo, ma fortunatamente la zona è agricola e non ci sono feriti. A preoccupare la presenza, a breve distanza, di uan cartiera. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco giunti sul posto con l’autopompa dal distaccamento volontario di Magenta, seguita da altre squadre da Inveruno, che stanno circoscrivendo le fiamme.

Forze dell’ordine al lavoro

Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri di Magenta, per far luce sulla dinamica e mettere in sicurezza la zona interessata. La situazione sembra essere sotto controllo.