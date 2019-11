Colpo alla Banca Popolare di Lodi in piazza Dalla Chiesa a Senago l’altra notte.

Per portare via il bottino, di cui ancora restano da chiarire ammontare ed identità degli autori, i malviventi si sarebbero serviti di esplosivo, per mezzo del quale le vetrate sono finite in mille pezzi. Da qui il tentativo riuscito degli stessi di far saltare lo sportello e portarne via il contenuto.

Sportello che, a giudicare dal momento in cui é stato messo a segno il furto, era provvisto del denaro necessario a garantire le operazioni in vista del ponte di Ognissanti.

A due passi da Villa Borromeo il boato, avvertito quando erano trascorse da poco le 3 di notte, é stato fortissimo.

Sugli autori del furto indagano i Carabinieri della Compagnia di Rho intervenuti su chiamata dei cittadini, i quali sono stati svegliati dal boato alla filiale. I militari hanno subito effettuato un sopralluogo sul posto per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.