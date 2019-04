La banda del bancomat ha colpito alla Popolare di Milano di Solaro

Un boato che ha svegliato i residenti della zona

Un boato tremendo che ha svegliato tutti i residenti della zona. La banda del bancomat colpisce ancora una volta e questa volta lo fa a Solaro, alla filiale della banca Popolare di Milano di via Mazzini. Era da poco passata l’una della notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile 2019 quando nella zona si è udito il forte boato che ha mandato completamente in frantumi le vetrate dell’istituto di credito.

Filiale completamente distrutta

Oltre ai vetri anche le porte e gli arredi della filiale sono andati completamente distrutti. Probabilmente i malviventi hanno usato un quantitativo di gas enorme per far esplodere il bancomat. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri

Sul posto anche i vigili del fuoco

Oltre ai carabinieri, in via Mazzini a Solaro sono arrivati anche i vigili del fuoco di Saronno che hanno transennato la zona per motivi di sicurezza. La filiale della Banca popolare di Milano si trova a piano terra di un palazzo che fortunatamente non ha riportato danni.

Nessun ferito

Fortunatamente all’ora dello scoppia nella zona di via Mazzini non transitava nessuno, non si sono quindi registrati feriti.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri, insieme al direttore della banca che è stato chiamato subito sul posto, stanno ora cercando di capire a quanto ammonta il colpo messo a segno dai malviventi.