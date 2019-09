Colpo fallito alla gioielleria AndreaPaternostro a Legnano nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre.

Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 settembre alcuni malviventi hanno cercato di rompere a sassate la vetrina della gioielleria AndreaPaternostro in centro a Legnano. Il colpo però è fallito. I ladri non sono riusciti a intrufolarsi nel negozio. Non è la prima volta però che la gioielleria viene presa di mira da malviventi. “Era già successo qualche anno fa – conferma il titolare – ma fortunatamente anche allora il colpo non era andato a buon fine”.

Le parole del titolare della gioielleria

“Fortunatamente i ladri hanno dovuto desistere e sono fuggiti a mani vuote. Evidentemente avevano sottovalutato i nostri sistemi di sicurezza: il negozio infatti è dotato di vetrine blindate, antisfondamento. Hanno cercato di romperlo a sassate, senza riuscirci, ma provocando comunque un danno ingente”.

