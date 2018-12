Coltelli conficcati nell’altare: la bravata di un ragazzino e non un gesto sacrilego.

Dopo accertamenti durati meno di due mesi, è stato trovato il responsabile dell’atto sacrilego alla chiesa di San Rocco in località Borgo Serio, una frazione di Castelleone. A inizio novembre, una volontaria, che si occupa delle pulizie della chiesa, aveva trovato due coltelli conficcati e nascosti da una tovaglia.

L’autore del gesto sarebbe un ragazzino. Che avrebbe agito per una semplice bravata e non per commettere un atto sacrilego come si era invece ipotizzato in un primo momento. Una bravata che però, forse inconsapevole della gravità del gesto, è costata al ragazzino una segnalazione al Tribunale dei minori di Brescia.

