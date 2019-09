Arrestati due spacciatori di Santo Stefano Ticino, coltivavano marijuana in casa propria

Una piccola piantagione dentro casa. I Carabinieri di Corbetta lunedì 16 settembre hanno tratto in arresto L. F. classe 1987 e Z. M. classe 1988, entrambi residenti a Santo Stefano Ticino, per aver coltivato insieme e detenuto ai fini di spaccio all’interno dell’abitazione numerose piante interrate di cannabis ad alto fusto ed in infiorescenza. Nell’appartamento sono stati trovati anche 900 grammi circa di cannabis già essiccata e suddivisa in vasetti, nonché euro 5mila circa, provento dell’attività illecita di spaccio.

I detenuti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa udienza con rito direttissimo.