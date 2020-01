Tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 gennaio, al passaggio a livello tra Osnago e Ronco Briantino (Lecco). Un uomo ha infatti perso la vita travolto dal treno in transito. Si tratta di un commerciante di Bollate di 53 anni.

Tragedia al passaggio a livello

Un uomo è morto, travolto dal treno in transito lungo la linea Bergamo-Carnate-Milano. La dinamica dei fatti non è chiara: i Carabinieri e la Polizia di Stato stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto. La vittima è un commerciante di 53 anni di Bollate. Alcuni testimoni hanno riferito che era stato visto aggirarsi in quella zona già in mattinata. Sul luogo della tragedia i Vigili del Fuoco di Merate, oltre a un’ambulanza della Croce Bianca e all’automedica, i cui equipaggi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

