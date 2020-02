Vasta operazione dei Carabinieri del NAS nei confronti di un’associazione per delinquere dedita al commercio illegale di sostanze dopanti e anabolizzanti. In esecuzione diversi provvedimenti giudiziari.

Commercio illegale di sostanze dopanti e anabolizzanti

Nella mattinata odierna, è in atto la fase esecutiva di provvedimenti giudiziari relativi all’indagine “Solferino”, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal locale NAS Carabinieri, nei confronti di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati connessi al commercio illegale di sostanze dopanti e anabolizzanti, in particolare a base di ormone della crescita.

Operazione in diverse province

Le attività di polizia giudiziaria interessano soggetti gravitanti nelle province di Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Cremona, Torino, Lodi, Genova, Napoli e Salerno, e stanno impegnando 180 militari dei NAS e dei Comandi territoriali dell’Arma.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Milano, alle 12.

