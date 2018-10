L’addio dei Boys Rosatese ad Alex Locati, attaccante di Abbiategrasso vinto a soli 32 anni dalla malattia: lo striscione allo stadio e sul sagrato.

Commosso addio a Locati, calciatore abbiatense scomparso a 32 anni

"Il tuo ricordo vivrà nei nostri cuori. Grazie Locati, orgoglio dei nostri colori": commovente l'omaggio che i Boys Rosatese hanno tributato ad Alex Locati, attaccante di Abbiategrasso vinto a 32 anni dalla malattia. Il calciatore aveva mantenuto un legame particolarmente forte con il club calcistico di Rosate e con i ragazzi della "curva" in particolare. Era infatti stato il protagonista della storica promozione del 2010 e quando non giocava per infortunio o squalifica lo si trovava sempre in mezzo agli altri tifosi ad incitare i compagni. Gli ultra lo hanno ricordato così con due maxi striscioni allo stadio lo scorso fine settimana, ed anche mercoledì 10 ottobre, quando si sono svolti i funerali ad Abbiategrasso.