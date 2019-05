Un mezzo compattatore Amsa per la raccolta differenziata stamattina ha preso fuoco lungo la statale al confine fra Settimo Milanese e Pero.

Compattatore Amsa in fiamme, traffico bloccato

Vigili del Fuoco al lavoro stamattina intorno alle 6.30 tre mezzi dei distaccamenti di Rho e Garbagnate sul posto per estinguere le fiamme che hanno avvolto un mezzo dell’Amsa alimentato a Metano. Il camion compattatore per cause ancora da accertare è andato a fuoco mentre percorreva la strada statale che unisce Settimo Milanese e Milano, all’altezza dell’Atahotel di Pero. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio, che non ha fortunatamente causato feriti. Sul posto anche gli ausiliari della viabilità della Milano-Serravalle.

