Compra droga a Castano Primo: una 25enne era stata fermata dalla Polizia locale. Ora non potrà far più ritorno in cità per un anno.

Compra droga in città: l’azione degli agenti

I poliziotti locali di Castano Primo, durante un servizio congiunto con operatori della Polizia di Stato con l’obiettivo di contrastare la compravendita di sostanze stupefacenti, avevano fermato la 25enne proveniente da Vercelli in area boschiva. La ragazza aveva con sé eroina.

La richiesta del foglio di via

Per la giovane ragazza del vercellese, che aveva ammesso l’uso della droga pesante, oltre alla contestazione amministrativa era scattata la richiesta di foglio di via. Nei giorni scorsi è arrivato l’accoglimento del Questore di Milano, che ne vieta così – senza la preventiva autorizzazione -, il ritorno a Castano Primo per un anno.

Azioni di prevenzione

Fanno sapere dal Comando di Polizia locale di Castano Primo: “Le problematiche inerenti le sostanze stupefacenti, spesso di riflesso, creano problemi di allarme sociale e di microcriminalità ed in passato hanno fatto rilevare atti predatori ad opera di soggetti dediti al consumo. Per questo motivo serve una costante azione di contrasto e prevenzione”.

