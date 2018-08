Aggredisce mamma e badante della donna durante una crisi.

Un giovane che aggredisce mamma e badante della nonna, tutta colpa di una crisi che ha colpito il ragazzo stesso. E’ quando accaduto a Legnano.

Un vicino di casa aveva lanciato l’allarme dopo aver sentito delle urla e aver trovato sangue e due persone ferite. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della pattuglia Radiomobile con altre auto della stazione e del Nucleo operativo. Presente anche l’ambulanza del 118.

Il sangue e la crisi del giovane

Entrati in casa, i militari si sono trovati di fronte a una scena impressionante. Non si trattava però di una lite furibonda ma di un gesto incontrollato di un ragazzo agitatissimo. Il 20enne si trovava insieme ai genitori in visita alla nonna. Poi, come detto, la crisi: ha iniziato a dimenarsi e divincolarsi con forza, preso un coltello da cucina di piccole dimensioni e nella confusione e tentativi di disarmarlo ha provocato lesioni alle mani e alla spalla della badande e della mamma. Poi è stato bloccato. Le due donne sono state portate negli ospedali di Legnano e Castellanza (lievi prognosi), l giovane a Legno dove è stato trattenuto in osservazione.