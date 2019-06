Domenica 16 giugno si è tenuto “Around the world”, il concerto al Salice di Legnano. Un pomeriggio di musica per viaggiare intorno al mondo partito dal continente nero con percussioni e voci in classico stile tribale per poi fare un salto in Sudamerica con la Cumbia e il Bolero e atterrare infine in Irlanda con l’Irish-Folk dei Folkamiseria. Al pomeriggio di music però è stato vietato l’ingresso ai cani per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza della città del Carroccio.

LEGGI ANCHE: Around the world: un pomeriggio di concerti al Salice Legnano

Concerto al Salice di Legnano… vietato ai cani

Il gruppo giovani Salice Legnano ha commentato il divieto di ingrasso ai cani al Concerto “Around the world”: