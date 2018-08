La donna era in vacanza con tutta la famiglia

Fermata dalla Polizia al rientro in albergo

E’ stata fermata dalla Polizia di Rimini al suo rientro in albergo, dopo aver passato con marito e figli la giornata sulle spiagge della riviera Romagnola. E’ stata portata nel carcere di rimini una donna romena, domiciliata a Rho che nel 2016 si era resa protagonista di una rapina ai danni di un commerciante cinese il cui negozi si trova nel centro della città.

Allerta ai terminali della Questura

All’arrivo in albergo, grazie alla registrazione delle presenze e con schede elettroniche è scattato un’allerta ai terminali della Questura, per la donna che secondo una sentenza del tribunale di appello di Milano deve tornare in carcere per la rapina commessa nel 2016 per cui era stata condannata.

Il trasferimento in carcere

Dopo essere stata fermata nell’albergo di Bellaria la donna è stata accompagnata nel carcere di Rimini a disposizione delle autorità giudiziarie.