Condannato per rapina, ora è finito in carcere

E’ un 41enne di Castronno

I carabinieri della Stazione di Carnago, nel fine settimana, hanno arrestato un 41enne di Castronno, O.D.C. le sue iniziali, condannato a due anni e mezzo per rapina a mano armata commessa nel 2011 in Svizzera ai danni di un’azienda. L’uomo identificato quindi quale responsabile del reato, all’epoca fu denunciato e sottoposto a procedimento penale che si è concluso in questi giorni con la sentenza definitiva di condanna.

Ha finto di non essere in casa

Al momento della cattura, quando i carabinieri sono giunti sul portone della sua abitazione, il 41enne ha finto di non essere in casa, nascondendosi. Ma a poco è servito lo stratagemma, perché i militari, conoscendolo e immaginando qualcosa di simile, hanno circondato l’abitazione per assicurarsi che non fuggisse da uscite posteriori ed hanno atteso, nascosti tra la vegetazione del giardino, che giungesse la moglie da lavoro, per fare irruzione in casa assieme a lei. A quel punto perciò il 41enne non ha opposto resistenza e si è lasciato accompagnare in caserma, da dove poi è stato tradotto al carcere di Varese.

