Federica Bombana, 24 anni, era un vulcano di energie; lunedì 18 marzo i primi sintomi mentre era al lavoro: cefalea e febbre alta. La diagnosi, all’ospedale di Saronno, non ha lasciato dubbi: “sepsi da meningococco”, una meningite fulminante. La giovane non ce l’ha fatta e si è spenta martedì 19 marzo per shock settico. Ieri, mercoledì 17 marzo, le congratulazioni dei professori dell’università Cattolica, che hanno rilasciato ai genitori l’attestato degli studi.

Congratulazioni Federica: rilasciato l’attestato degli studi

Dopo la laurea triennale nel dicembre 2016, Federica aveva deciso di proseguire gli studi all’università Cattolica del Sacro Cuore per conseguire la laurea specialistica in Gestione del lavoro e direzione d’impresa. Nel frattempo, aveva iniziato uno stage in un’azienda di Milano occupandosi della gestione del personale. Aveva già superato tutti gli esami, le mancava solo la tesi per laurearsi a settembre. Ieri, mercoledì 17 marzo, l’università Cattolica ha deciso di rilasciare ai genitori l’attestato degli studi.

I funerali di Federica e le lettere dei cugini e degli amici

Grande commozione per i funerali di Federica celebrati sabato 23 marzo nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Uboldo. Forte l’abbraccio di tutta la comunità che si è stretta intorno ai genitori Rosanna e Michele.

Il parroco don Armando Colombo, nell’omelia, esprime tutto il suo disappunto per una morte così ingiusta: «Tutto è successo così velocemente, Federica stava cercando di costruire il suo futuro con sacrifici. La sua morte è un grido alla vita, forte e sincero, che dice una verità: la vita è preziosa; abbiamo la responsabilità di viverla nel bene e renderla migliore per noi e gli altri. La storia di Federica non è finita, lei è già entrata in quella vita dove troverà la pienezza della gioia. La risurrezione è un dono d’amore: non si può cancellare un grande dolore, ma la fede ci dà la speranza. Cari Rosanna e Michele, Federica non vi lascerà soli, lei desidera che troviate pace e serenità».

Alla fine della cerimonia, i cugini Matteo Airoldi e Nicholas Frasson hanno dedicato alla loro “sorellina” una lettera molto toccante seguita da quella delle amiche. Fuori dalla chiesa, tanti palloncini a forma di cuore volano in cielo con, in sottofondo, le canzoni latinoamericane che Federica cantava sempre con gli amici.

