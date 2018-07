E’ accaduto questa sera.

Consiglio comunale con la maglietta rossa per la maggioranza

Consiglio comunale in maglietta rossa per la maggioranza rhodense. È successo stasera a Rho dove i consiglieri di centrosinistra si sono presentati con una maglia rossa. Una #magliettarossa per fermare l’emorragia di umanità# lanciato da Don Ciotti e sottoscritto da Anpi, Libera, Arci, Legambiente e molti altri “per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà”.