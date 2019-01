Rapina con pistole e Kalashnikov a Cologno Monzese

Continuano le ricerche degli uomini che sabato mattina hanno seminato il panico fuori dall’Eurospin di viale Lombardia. Erano circa le 7.30 quando tre uomini, che evidentemente conoscevano bene la zona, hanno preso d’assalto un furgone portavalori. Hanno atteso l’uscita delle guardie giurate con i soldi e sono spuntati fuori dal nulla, puntando contro di loro pistole e kalashnikov. Nel video si vedono i banditi assalire il vigilantes con i soldi e mettere in fuga il collega con il furgone, prima di dileguarsi con il bottino, che pare aggirarsi attorno ai 16mila euro.

Continua a crescere il numero delle rapine in Lombardia

Molte le rapine che si sono registrate negli scorsi giorni in Lombardia. A cavallo tra il vecchio anno e quello nuovo, il bilancio è un vero bollettino di guerra. I malviventi rapinano con armi ma anche a “a mani nude”. Le vittime variano da ignari passanti ad attività commerciali.

Arrestate tre persone a Legnano

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, la Polizia ha arrestato tre cittadini tunisini irregolari sul territorio, resisi responsabili a Legnano di due distinte rapine ai danni di ignari passanti con tanto di fuga in bici. Il tutto senza armi, ma con aggressioni “a mani nude” condite da ogni genere di minacce.

Rapina in farmacia a Lainate

Erano circa le 10 di sabato 22 dicembre 2018, quando nella farmacia di via Roma a Barbaiana di Lainate un uomo a volto coperto, ma senza armi, è entrato nel negozio. Il rapinatore ha poi minacciato la dottoressa di turno. Il malvivente ha costretto la dottoressa a consegnargli l’incasso delle prime ore della mattinata, circa 450 euro. L’uomo è poi fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce.

Rapina in banca a Cusago: arrestato il colpevole

Individuato ed arrestato l’autore della rapina alla filiale cusaghese della Banca Popolare di Milano avvenuta lo scorso 12 ottobre: si tratta di un 46enne italiano residente a Buccinasco, già conosciuto alle forze dell’ordine per furti e rapine. I carabinieri di Trezzano sul Naviglio sono andati a prenderlo a casa e lo hanno arrestato, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Milano. Durante la rapina l’uomo aveva minacciato i dipendenti con un taglierino, costringendoli a consegnare poche decine di euro: un bottino da 60 euro che l’uomo si era messo in tasca per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Rapina a mano armata, arrestato un uomo di Solbiate Olona

La notte del 18 dicembre la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un 58enne italiano, residente a Solbiate Olona per rapina aggravata. Intorno alle 23.30 infatti l’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, con il volto coperto si è avvicinato ad un cinquantenne che aveva appena prelevato del denaro da uno sportello automatico. Il malvivente ha quindi intimidito il cinquantenne di “prelevare anche per lui”. Quest’ultimo ha cercato di allontanarsi ma il balordo ha estratto in coltello intimandogli di consegnare quanto aveva prelevato, cioè 100 euro. La vittima è sottostato alle richieste del rapinatore che si è allontanato con il bottino. La volante di Busto Arsizio, avvertita da un passante, ha però bloccato il criminale. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso dei due coltelli. Arrestato per rapina aggravata è stato portato in carcere.

Rapine in Lombardia: serie lunga settimane

Sono però diverse le rapine registrate nelle ultime settimane in tutta la Lombardia, quasi un bollettino di guerra.

