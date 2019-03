I carabinieri della Stazione di Cislago, affiancati da quelli delle Stazioni di Gorla Minore, di Uboldo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, nel tardo pomeriggio di sabato 16 marzo 2019 hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio lungo l’asse che taglia il bosco del Rugareto.

Continuano i controlli nel bosco del Rugareto

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso i Carabinieri, durante un servizio di controllo nel bosco del Rugareto, sono incappati in due soggetti, un 52enne uboldese di origini ucraine e un bustocco di 55 anni. Il primo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza mentre l’altro per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di uso di sostanze stupefacenti mentre era alla guida del proprio veicolo. Sono stati denunciati, invece, per porto abusivo di arma bianca, un marnatese di 47 anni e un 50enne di Legnano, già noti alle Forze dell’ordine. Entrambi, in due diversi controlli, sono stati trovati in possesso di coltelli del genere proibito. Nel complesso dell’attività, i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura, come assuntori di sostanze stupefacenti, cinque giovani tra i 22 e i 27 anni, residenti nei Comuni di Rescaldina, Saronno e Caronno Pertusella, e sequestrato amministrativamente circa venti grammi tra hashish e marijuana.