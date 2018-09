Franco Prezioso, di Baranzate, è uscito con la bicicletta quattro giorni fa e non è più tornato, i parenti continuano le ricerche

Continuano le ricerche di Francesco Prezioso

Ancora ansia per la scomparsa di Francesco (Franco) Prezioso, classe 1952. Il 15 settembre è uscito di casa in bici dicendo di andare a cercare dei funghi. È stato visto dirigersi verso la pista ciclabile di Bollate verso le 15.30 e non ha più fatto rientro a casa. L’uomo è alto più o meno 1.70, ha i capelli corti bianchi e i baffi. Era con una bici vecchia grigia con una cesta di plastica sul retro. Chiunque lo avvistasse o avesse notizie può contattare il numero 3287555583. Oggi l’annuncio anche a Chi l’ha visto.

