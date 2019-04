Notte abbastanza tranquilla per i soccorritori del 118

Paura per un ragazzo di 29 anni

Erano 5.33 di oggi, sabato 20 aprile, quando i soccorritori sono dovuti intervenire per prestare aiuto a un ragazzo di 29 anni andato a sbattere con la propria auto contro un muro a Bareggio in via Monte Grappa. Tanta paura ma per fortuna il 29enne non ha riportato gravi conseguenze e dopo essere stato medicato sul posto dai volontari dell’ambulanza di Arluno è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Volontari del 118 in azione anche a Saronno

Prima dell’incidente avvenuto a Bareggio i volontari del 118 in servizio nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 erano intervenuto in piazza Luigi Cadorna, il piazzale della stazione di Saronno dove un ragazzo di 22 anni è stato improvvisamente colto da malore. Mancavano pochi minuti alle 5 e il ragazzo è stato accompagnato per accertamenti, dai volontari dell’ambulanza di Uboldo, al vicino ospedale di Saronno

Malori anche a Canegrate

I volontari della Croce Rossa di Legnano sono invece intervenuti all’una e 45 a Canegrate, in via Piave per soccorrere due persone, rispettivamente di 48 e 54 anni colte da malore. Entrambe sono state portate, in codice verde quello meno grave, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.