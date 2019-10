Controllati dei locali pubblici di Olgiate Olona con NAS e Ispettorato del lavoro: sanzionati i titolari di un bar caffetteria e di un ristorante pizzeria.

Controllati dei locali pubblici di Olgiate Olona

I Carabinieri della Stazione di Castellanza hanno svolto una specifica attività di controllo delle attività commerciali con l’ausilio di personale del nucleo carabinieri Ispettorato lavoro Varese e del nucleo carabinieri tutela salute di Milano (NAS) in due locali di Olgiate Olona. Entrambi i titolari di un bar caffetteria ed un ristorante pizzeria sono stati sanzionati per varie irregolarità. Le più rilevanti sono state: maxi sanzione per lavoro sommerso – per aver adibito al lavoro personale sprovvisto di regolare contratto di lavoro; recupero contributivo di un mese di lavoro sommerso del dipendente non regolarmente assunto; mancata autorizzazione per videosorveglianza e carenze igienico sanitarie che comportano proposta di sospensione attività. Al termine dell’attività ispettiva sono state comminate ammende di 3170,00 euro e sanzioni amministrative pari a 5600,00 euro. Queste somme di denaro verranno poi rivalutate al termine dei diversi procedimenti amministrativi.