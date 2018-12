Controllati gli stranieri che utilizzavano lo stabilimento come dimora.

Controllati gli stranieri che dormivano nell’ex Rotoincisa

Questa mattina, mercoledì 19 dicembre, intono alle 10, la Polizia locale, con il supporto della Polizia di Stato, ha portato a termine un controllo nell’ex Rotoincisa di via Mattei a Rho. Al suo interno sono state trovate cinque persone che utilizzavano lo stabilimento come dimora. Questi individui sono stati fermati e accompagnati al Comando di Polizia locale per essere identificati.