Il mercato torna nella sua sede naturale e subito scattano i controlli. Sabato 22 settembre, infatti, piazza Primo maggio è tornata a ospitare le bancarelle, dopo mesi di permanenza in piazza Beretta a causa del cantiere delle scuole medie.

Controlli a tappeto al mercato

Alle 6 del mattino vigili operativi, sotto la guida della comandante Lia Vismara, per assicurare la corretta istallazione delle bancarelle. Fatte spostare diverse auto in sosta e nessun disagio rilevante. Poi, i controlli: esposizione dei prezzi, corretta pesatura degli alimenti e rispetto dei requisiti igienico sanitari sono necessari per la tutela dei consumatori. Rilevate cinque irregolarità ed emesse le relative sanzioni.

Soddisfatto il sindaco

Soddisfatto il sindaco, Marco Ballarini, che continua sulla linea della presenza a 360° della Polizia locale. Gli agenti hanno frequentato un apposito corso di due settimane per provvedere ai controlli sulle attività commerciali: “Oggi sono iniziati i controlli della nostra Polizia locale presso le attività commerciali cittadine, partendo proprio dal mercato. Purtroppo diverse sono state le irregolarità riscontrate. Avanti così per tutelare i nostri cittadini”. Per tutta la mattinata agenti al mercato, con la comandante in prima fila per coordinare le operazioni.