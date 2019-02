Controlli alle targhe straniere a Corbetta: il decreto Salvini colpisce anche sul fronte della polizia stradale.

Controlli secondo il decreto Salvini

In ottemperanza del Decreto Sicurezza del Ministro Matteo Salvini oggi la Polizia locale di Corbetta è impegnata nel controllo alle auto straniere circolanti sul territorio. Cittadini residenti da oltre 60 giorni in Italia non possono avere infatti una targa straniera e rischiano il sequestro del veicolo e una multa salata di oltre 700 euro.

“Saranno periodici”

“Periodicamente faremo questi controlli, sempre a tutela della sicurezza della nostra città”, spiega il primo cittadino Marco Ballarini dopo il primo appostamento di mercoledì 6 febbraio 2019.