Carabinieri e unità cinofili al lavoro: controlli allo zero e nei locali di Busto, Castellanza e Olgiate Olona.

Controlli allo Zero, due giovani trovati con la droga

Finiscono le scuole, inizia l’estate e si intensifica il lavoro notturno dei carabinieri contro droga e guida in stato d’ebbrezza. I militari della compagnia di Busto Arsizio, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno passato al setaccio i locali del territorio. Tra questi la discoteca Zero di Olgiate Olona dove si stavano tenendo i festeggiamenti per la chiusura delle scuole. Qui, i carabinieri hanno pizzicato due ragazzi tra i 16 e i 20 anni con una modica quantità di hashish, entro i limiti dell’uso personale, che sono stati segnalati alla Prefettura.

Denunciato per porto illegale d’arma

A fine intervento, oltre ai due giovani segnalati i militari hanno identificato circa 40 persone elevando sanzioni per violazione del codice della strada e denunciato un uomo di 51 anni per guida in stato d’ebbrezza. Un secondo soggetto è stato trovato con un coltello a serramanico di 23 centimetri, e quindi denunciato per porto illecito di armi e oggetti atti ad offendere.

