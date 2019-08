Controlli antidroga a Saronno con l’aiuto del cane Shane nella giornata di venerdì 9 agosto.

Venerdì sera 9 agosto è stato effettuato un nuovo servizio da parte della Polizia Locale di Saronno finalizzato alla repressione dell’uso di sostanze stupefacenti. Con l’aiuto del cane antidroga Shane sono stati ritrovati e sequestrati 63,82 grammi di hashish abilmente nascosti dagli spacciatori in zona stazione.

Un importante servizio è stato effettuato anche il giorno seguente, sabato mattina 10 agosto. In questo caso hanno operato congiuntamente Polizia di Stato e Polizia Locale di Saronno presso la stazione Saronno Centro. L’operazione ha portato al controllo di 61 persone di cui 32 stranieri.

“Si tratta di importanti operazioni di prevenzione e controllo della città effettuati in un periodo particolare dell’anno che tendenzialmente rappresenta, per tutte le città, quello più delicato da un punto di vista della sicurezza. Doveroso per noi istituzioni garantire ai nostri concittadini la massima sicurezza 365 giorni all’anno e per questo ringrazio tutte le Forze dell’Ordine che con dedizione e professionalità non fanno mai mancare il loro operato”.