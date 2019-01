Controlli straordinari per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli straordinari nel bosco del Rugareto

Sabato 12 gennaio i Carabinieri di Gorla Minore, con il supporto di alcune pattuglie della Compagnia di Saronno, hanno eseguito un controllo straordinario nella zona boschiva del Rugareto. Lo scopo è quello di prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività, in cui sono state impiegate sei pattuglie, i militari hanno identificato circa 80 soggetti, ispezionati molti veicoli e le persone a bordo di questi, segnate sei persone come assuntori perché trovati in possesso di esigue dosi si hashish ed eroina e deferito uno straniero perché irrogare sul suolo italiano. Quest’ultimo è stato inoltre trovato in possesso di un coltello la curi lama è lunga 13 centimetri. L’arma è stata sequestrata e ovviamente l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica.