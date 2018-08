Controlli sul territorio di Castano Primo: ecco le azioni messe in atto dalla Polizia locale.

Le attività di prevenzione del Comando Castanese passano anche per lo studio di nuovi servizi di prossimità ad Alto Impatto e l’impiego di nuove tecnologie. Nel corso delle attività i poliziotti locali hanno intensificato i controlli in punti sensibili come la Stazione Ferroviaria o le zone di confine a nord di Castano Primo dove soprattutto in passato si sono verificati episodi collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti e a reati di tipo predatorio.

Sanzioni e l’utilizzo dell’unità cinofila

Nello svolgimento del servizio sono stati effettuati vari controlli su soggetti ritenuti sospetti e sono state elevate sanzioni al codice della strada. E’ stata anche impiegata un’unità cinofila in maniera sperimentale ed in prova, riscontrando notevole utilità a fini preventivi. Durante le attività quest’ultima riscontrava la curiosità dei più piccoli che si avvicinavano agli agenti da sempre vicini anche alle fasce deboli.

