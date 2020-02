Controlli sulla movida a Legnano, la Polizia di Stato ha identificato 124 persone e sottoposto a verifiche 535 veicoli.

Sabato sera di controlli sulla movida

Intensa attività di controllo sulla movida legnanese e sui fenomeni di spaccio e di degrado sabato primo febbraio. Al lavoro la Polizia di Stato, in parallelo con altre forze dell’ordine. Il commissariato di via Gilardelli ha organizzato due gruppi operativi: il primo, con il supporto del Reparto Prevenzione crimine, è entrato in azione dalle 13 alle 19; il secondo, formato da due equipaggi uniti alla consueta rotazione delle volanti, è sceso in campo dalle 16 alle 22.

529 veicoli controllati con il sistema Mercurio

La prima squadra ha identificato 72 persone, 12 delle quali di cittadinanza non comunitaria. Una è stata indagata in quanto ha rifiutato di fornire le proprie generalità (violando l’articolo 651 del Codice penale). Gli uomini del vicequestore aggiunto Umberto D’Auria hanno inoltre controllato 535 veicoli: 529 con il sistema Mercurio, tecnologia specifica di immediata lettura di dati, e sei in modo tradizionale.

Identificate 52 persone, di cui nove extracomunitari

La seconda squadra ha identificato 52 persone, di cui nove di cittadinanza non comunitaria. Tre di loro sono stati accompagnati in ufficio per accertamenti. Un cittadino ecuadoriano è stato sanzionato per uso personale di marijuana con segnalazione al prefetto, un pakistano è stato indagato perché irregolare sul territorio (in violazione dell’articolo 10 bis del Testo unico sull’immigrazione).

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE