Controllo in un bar di Garbagnate Milanese: arrestate due persone

Giovedì 10 ottobre i Carabinieri hanno effettuato un controllo in un bar di via Manzoni a Garbagnate. Al suo interno hanno trovato due soggetti, H.T., cittadino albanese irregolare in Italia ma di fatto domiciliato a Garbagnate, nullafacente classe ’83, e B.D. , del 2000 nato in Albania ma residente a Garbagnate, studente incensurato. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti. Sono stati trovato infatti in possesso rispettivamente di 600 euro e 13 grammi di cocaina. E’ stata inoltre perquisita l’abitazione degli stessi dove sono stati trovati 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. H.T. è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio per diretisma al Tribunale di Milano, mentre il 19enne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza “Cesare Beccaria” di Milano.