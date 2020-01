Coppia di 50enni fa la spesa ma non la paga tutta: denunciatiper furto aggravato della merce.

Lo scorso pomeriggio la volante Rho è intervenuta in un supermercato cittadino per la segnalazione di

un taccheggio avvenuto all’interno del negozio. Una coppia di 50enni di Lainate, giunti alla cassa automatica, avevano infatti pagato un corrispettivo riguardante solo una parte dei prodotti prelevati dallo scaffale. Sono stati subito fermati dall’addetto alla sicurezza che, durante il percorso interno li aveva notati prelevare merce senza poi passarla allo scanner per il pagamento. I poliziotti hanno infine verificavano lo scontrino della spesa dove risultava mancare un robot per la pulizia del pavimento che è stato poi restituito all’addetto del supermercato. L’uomo e la donna sono stati denunciati per furto aggravato della merce.