Arrestata una coppia di corrieri, un 37enne e i genitori di quest’ultimo.

Coppia di corrieri consegna la droga con i figli in auto

Uno spacciatore italiano di 37 anni è stato colto in flagranza di reato mentre riceveva in casa sua a Turbigo una coppia di corrieri albanesi, residenti nel novarese, con 6 chili di cocaina. Questi ultimi hanno effettuato la consegna in auto portandosi dietro i loro due bambini. In manette, oltre a queste tre persone, anche i genitori del 37enne complici consapevoli della sua attività criminale. Nell’abitazione i Carabinieri di Legnano hanno trovato e sequestrato inoltre un chilo di polvere bianca, 120 mila euro in contanti, una pistola calibro 7×65 rubata e una pressa per schiacciare la cocaina. A casa dei due spacciatori in trasferta sono stati invece sequestrati 105 mila euro in contanti.

