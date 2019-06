Notte agitata per i volontari del 118 intervenuti per malori e per un evento violento

Malore in piazza a Gerenzano

Mancavano pochi minuti all’una del mattino quando i volontari della Croce Rossa di Saronno sono intervenuti in Piazza Alcide De Gasperi a Gerenzano per soccorrere un uomo di 40 anni colto da malore mentre si trovava insieme a un gruppo di amici. Dal momento della chiamata all’arrivo all’ospedale di Saronno, fortunatamente le condizioni dell’uomo sono migliorate e per lui, dopo la visita dei medici in servizio è stato preparato il foglio di dimissioni

Malore anche a Pero

Volontari del 118, e questa volta anche carabinieri della Compagnia di Rho, che quando mancavano pochi minuti alle 3 sono dovuti intervenire in via Copernico a Pero per soccorrere un uomo di 70 anni colto da malore. Dopo i primi soccorsi sul posto, i volontari della Misericordia di Arese hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Rho.

Ubriaco a Bollate

Dopo una serata di divertimento con gli amici, dove ha bevuto troppo, ha dovuto ricorrere alle cure dei volontari della Misericordia di Arese, un ragazzo di 20 che si è sentito male in via Giuseppe Verdi a Bollate. E’ successo alle 3.30 e il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sacco di Milano.

Evento violento a Corbetta

Una aggressione su cui stanno cercando di fare luce i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. E’ questo quanto successo alle 5.15 di stamattina in via Borletti a Corbetta. Due le persone trasportate in ospedale dai volontari della Croce Bianca di Magenta e da quelli di Arluno. Si tratta di due uomini, uno di 33 e l’altro di 36 anni.