Un cittadino extracomunitario multato dalla Polizia Locale di Corbetta poiché, privo di qualsiasi autorizzazione, vendeva merce contraffatta al mercato.

Vende merce contraffatta, multato

Operazione della Polizia Locale durante il mercato settimanale del sabato. In tarda mattinata è stato fermato un extracomunitario: per lui sanzione e sequestro della merce. “Grazie alla Polizia Locale che anche oggi ha svolto un’azione a tutela dei commercianti in regola”, ha commentato il sindaco Marco Ballarini.

