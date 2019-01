Corbetta: tamponamento multiplo in viale Europa, sul posto la Polizia locale che per ragioni di sicurezza chiude un tratto di strada.

Corbetta, tamponamento multiplo e disagi alla viabilità

Tamponamento multiplo e criticità per il traffico corbettese nella mattinata di martedì 29 gennaio. L'incidente è avvenuto attorno alle 7.45 in viale Europa, angolo via Parini, non lontano dalla scuola Aldo Moro. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che per ragioni di sicurezza ha chiuso un tratto di strada. Inevitabile qualche disagio per chi si è trovato a percorrere la cirnconvallazione del paese, proprio nell'ora di apertura delle scuole. Presente anche una ambulanza della Croce Azzurra di Caronno. Il sito di Areu Lombardia riporta tre persone ferite, una donna di 36 anni e due uomini di 32 e 45 anni. Ma nessuno dei tre è fortunatamente in condizioni preoccupanti.