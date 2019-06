Ieri notte aveva intonato un coro contro i carabinieri fuori dal locale di Olgiate Olona, giovane nei guai.

Coro contro i carabinieri: denuncia per oltraggio

“La disoccupazione ha inventato un bel mestiere/ mestiere di m…, carabiniere”. Pensava forse sarebbe stato divertente intonare quel coro da stadio fuori dallo Zero dove, ieri sera, i carabinieri erano intervenuti per sedare una lite tra due clienti. Invece, quel coro è valso a un 17enne di Busto Arsizio una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. E’ successo ieri notte, fuori appunto dal locale meta di tanti giovani a Olgiate Olona. La “bravata” del ragazzo, intonata davanti a decine di persone, non è sfuggita ai carabinieri che l’hanno raggiunto e portato in caserma per le formalità di rito e infine riaffidato ai genitori.

LEGGI ANCHE: Latin Fiexpo, controlli a tappeto: via 11 patenti, droga sequestrata