Due anni di squalifica per il capitano della Flora Cristian Parini.

Il capitano della Flora squalificato per due anni

Il capitano della Flora non potrà ricoprire cariche paliesche fino al 2020. Lo ha stabilito il Collegio dei Giudici del Palio. La durissima sanzione è arrivata oggi, mercoledì 31 ottobre. Sotto accusa il coro post vittoria dell’edizione 2018 del Palio, ritenuto gravemente offensivo nei confronti della contrada San Martino. I giudici avevano già chiesto le dimissioni del capitano e Parini e l’intera reggenza avevano fatto un passo indietro, ma la contrada le aveva respinte confermando l’intera reggenza rossoblu e aveva presentato ricorso contro le sanzioni. Un muro contro muro che non è piaciuto al Collegio dei giudici del Palio, che oggi chiude la vicenda con un pronunciamento di estrema durezza. Oltre a colpire il capitano Cristian Parini (tenuto a restituire immediatamente la croce pettorale al Supremo Magistrato), i giudici hanno deplorato il Gran Priore “per non aver rispettato un impegno formale assunto nei confronti del Collegio giudicante” (le dimissioni del Capitano) e hanno confermato in toto le sanzioni già emesse contro la Flora.

